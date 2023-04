Victor, festa con vittoria: 1-0 al Progresso

Il San Marino Stadium si tinge di biancazzurro per festeggiare il Victor già promosso in D. Poco prima dell’ingresso in campo bel gesto dei giocatori del Progresso che concedono il “pasillo” a quelli di Cassani che passano tra le due ali. Un degno rivale che tributa il giusto riconoscimento ai campioni. Poi inizia il match e c’è una mezz’ora di nulla cosmico, di grandi pericoli non ne arrivano. Per vedere il primo tiro bisogna aspettare addirittura il 33’ quando Selleri ci prova da lontanissimo. Primo tempo che, quindi, si chiude con 0 tiri in porta.

Nella ripresa Cassani dà spazio anche al secondo portiere Forti, concedendo là standing ovation a Pazzini. Progresso che sfiora il vantaggio quando Cocchi vince il contrasto proprio con Forti in uscita ma, anziché calciare con la porta sguarnita, serve Bardeggia in fuorigioco. Occasione sciupata dai rossoblu di Farneti che crescono: Selleri si coordina ma alza troppo la mira cestinando tutto. Nel finale la zampata la trova il Victor: ingenuità clamorosa di Selleri che serve Arlotti, Marra intelligentemente aspetta il neo-entrato Alessandro Pasquini che controlla e fulmina Tartaruga con il mancino. 1-0 San Marino a 10 dal 90’, esplode la panchina biancazzurra e tutto lo Stadium. In campo si rivede anche Santoni che lascia scorrere e calcia, tentativo debole bloccato da Tartaruga. Sulla vittoria ci mette le mani anche Forti che si distende bene sulla conclusione insidiosa di Rossi. Il Victor vince ancora, e allora la festa può cominciare.