ECCELLENZA Victor, finalmente il colpo esterno: 1-0 e freccia sul Diegaro Al 9° Gaudenzi infila il gol della prima vittoria in trasferta che vale il terzo posto: superati il Tropical e lo stesso Diegaro.

All'8° tentativo il Victor San Marino trova il suo primo successo esterno ed è un colpo pesantissimo che vale un sorpasso da terzo posto. L'1-0 sul Diegaro si decide già al 9°: Barone dalla destra, Pedrazzini mette dentro di testa e dal parapiglia sbuca Gaudenzi, libero di colpire dall'area piccola. Gol da tre punti e doppia freccia, sul Tropical e sullo stesso Diegaro: Cava Ronco e Savignanese tengono il passo e restano appaiati ai biancazzurri, che però ora, sopra di loro, hanno solo Fya e Russi.

Per contro, i padroni di casa fanno ben poco per impattarla e quel poco sta in 2' a cavallo del 20°: Zamagni crossa, Pazzini non esce e Pertutti va a inzuccare, senza inquadrare. L'occasionissima però c'è quando l'arbitro non vede la strattonata di Vitalino su Pedrazzini: l'11 rossoblu va via, punta la porta e spalanca lo specchio a Zamagni, capace di divorarsela spaccando a lato con Pazzini fuori causa. Passata la sfuriata il Victor riprende il controllo e si fa vivo con gli angoli di Barone: Santoni anticipa Foiera, Pedrazzini gira e Pertutti rimpalla. Con la ripresa invece Zabre è puntuale nello stacco, ma manda alto.

Dal canto suo, il Diegaro non fa nulla per riaprirla: il meglio del suo secondo tempo sarà un tiro senza pretese di De Rose sul quale Pazzini non rischia la presa e concede il corner. Così San Marino deve solo amministrare e, di tanto in tanto, cercare il gol della sicura. Dalla fascia, Santoni offre a Gaudenzi una comoda doppietta di testa, il trequartista però manda oltre la traversa. Santoni allora si mette in proprio dal limite, Foiera respinge e Medici completa l'opera. Medici ancora decisivo con una chiusura superlativa sull'appena entrato Carrer, imbeccato in area da Sapori. Infine, allo scadere, Santoni e Morelli innescano l'incrociata di Ambrosini, Foiera respinge di piede e nega all'ex Rimini il suo primo gol biancazzurro.

