ECCELLENZA Victor, fine dei giochi: il Castenaso vince 3-2 I biancazzurri sono ultimi a quota zero e sono fuori dalla corsa agli spareggi. Tutto nella ripresa: due volte avanti con Barone e Ambrosini, San Marino si fa riprendere da Colli e Nanetti, infine il sigillo decisivo di Petrullo.

Il fine corsa del Victor arriva nel pazzo secondo tempo dello Stadium, nel quale il Castenaso recupera due volte dallo svantaggio e infine trova il 3-2 che lo riporta in vetta da solo. E che toglie dalla scorsa agli spareggi nazionali i biancazzurri, che a Colorno potranno giusto fare da arbitri nella sfida a distanza tra le due contendenti.

Come detto succede quasi tutto nella ripresa, mentre il primo tempo è più che altro un duello tra l'arbitro e Ambrosini: la punta riceve il lancio di Barone e scarica a rete, l'arbitro però vede un tocco di braccio e annulla. E sempre Ambrosini va giù in area sul contrasto con Federico Greco, anche qui il direttore non è dalla sua: simulazione e giallo. Castenaso non pervenuto e fino al riposo è un assolo del Victor, che ci prova con tutto il tridente ma senza trovare l'azione vincente. E nel frattempo perde Albonetti, portato fuori del campo di peso per un infortunio apparentemente grave.

Al cambio campo invece è tutto un altro discorso, fin da subito: 1' e qualcosa e c'è il lampo di Barone, che carica da lontanissimo e sorprende Aversa per il vantaggio biancazzurro. Di durata breve, perché se il portiere granata sbaglia Guglielmi non fa meglio, sorpreso dal lancio di Mekhchane: Petrullo raccoglie e appoggia a Jammeh che la piazza sulla traversa, a rimbalzo Colli è il più attento e scaraventa a rete il pari.

Adesso la partita è viva: spunto di Zabre che si ritrova murato da Mekhchane, mentre Nanetti offre un pallone d'oro che Petrullo sciupa malamente, mandando fuori da due passi. Altro gol annullato al Victor quando Rosti ribadisce in rete la respinta di Aversa sul tiro di Ambrosini, decisivo il fuorigioco di Zabre.

Zabre che poi se ne divora uno sul suicidio di Colli, l'azione prosegue col riciclo di Sapori e sul parapiglia che segue Jammeh atterra in area Barone. Stavolta è rigore, Ambrosini è perfetto nel mettere in buca d'angolo: Aversa spiazzato e Victor avanti. Il duello Ambrosini-Aversa si ripropone quando la punta prova a beffarlo da fuori, stavolta però l'estremo non ci casca. Ci casca l'arbitro invece quando, nell'area opposta, Nanetti va giù nei pressi di Rosti: il tuffo pare netto, l'arbitro però indica il dischetto, con lo stesso Nanetti a battere e Pazzini che intuisce e tocca, ma non riesce a respingere.

Il Victor accusa e il Castenaso la va a chiudere: ancora Nanetti a smarcare Jammeh, che manda malamente sul fondo. Jammeh che si riscatta quando triangola con Mekhchane e chiama Pazzini all'intervento, con Petrullo che è lì in agguato a ribaltarla: Castenaso esulta e il Victor esce di scena con un turno d'anticipo.



