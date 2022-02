ECCELLENZA Victor, Guglielmi: "Scelta giusta per rilanciarmi" Il difensore, arrivato alla vigilia della ripresa, aspetta l'esordio in biancazzurro: "Sto lavorando più come centrale ma posso fare anche il terzino su entrambe le fasce".

Contro la Del Duca Grama potrebbe essere l'occasione buona per l'esordio del difensore centrale Filippo Guglielmi, preso dalla Correggese alla vigilia della ripresa del campionato e in panchina già nella trasferta col Diegaro. "Ho trovato un gruppo molto unito - dice Guglielmi - sicuramente il fatto di conoscere già alcuni elementi mi ha agevolato, mi sono integrato subito molto bene e sono molto contento di questo. Sono stato contattato personalmente dal DS, questo mi ha fatto molto piacere. Mi ha fatto capire che poteva essere la scelta giusta per me, per fare bene e rilanciarmi: quindi non ho avuto dubbi a venire qui. In questo momento sto lavorando più come centrale, ma sono in grado di fare il terzino sia a destra che a sinistra: sono assolutamente disponibile a tutto, deciderà il mister dove utilizzarmi".

