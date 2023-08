ECCELLENZA Victor, Haruna e D'Este si presentano La mezzala viene dalla Sammaurese, la punta dal Mezzolara.

L'amichevole con la Vis Pesaro ha visto esordire gli ultimi due innesti del Victor, Adamo Haruna e Nicholas D'Este.

Haruna è un centrocampista classe 2000 con una discreta esperienza in Serie D, dove è sceso in campo con le maglie di Arzachena, Siena, Ravenna e Sammaurese, con cui nella scorsa stagione è sceso in campo 25 volte. Per lui anche 9 presenze in C con la Reggiana nella stagione '19/'20. "Il mio ruolo è la mezzala - spiega - ma sono pronto ad adattarmi alle richieste dell'allenatore".

Seconda stagione in Serie D invece per il centravanti classe '96 D'Este, reduce da 32 presenze e 7 reti col Mezzolara in quello che è stato il suo anno d'esordio nella categoria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: