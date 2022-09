ECCELLENZA Victor, il “corto muso” funziona: Savignanese ko 1-0 e 5ª vittoria di fila Per il Victor San Marino è la quinta vittoria consecutiva in Eccellenza: il gol di Lombardi al 15’ basta per piegare la Savignanese. Nella ripresa un gol annullato ai biancazzurri, tante occasioni sprecate e il rosso diretto a Cassani per la Savignanese.

Esame: passato. Voto: 1-0 e lode. Il Victor San Marino fa 15 punti in 5 partite e non sbaglia più. E questa volta il test era dei più probanti: contro la Savignanese seconda in Eccellenza. Una vittoria che sà già di prima “mini-fuga”. Ad Acquaviva la partenza è delle migliori: corner di Sabba, la difesa gialloblù non riesce ad allontanare e Lorenzo Lombardi è il più lesto di tutti a ribadire in rete. Sfera che bacia la traversa e s’inaacca, Victor subito avanti. La Savignanese però non resta a guardare: sponda di Cassani per Mazzarini che si inserisce e calcia, attento Pazzini anche sulla ribattuta di testa del numero 3. 60 secondi più tardi tiro-cross di Pacchioni che chiama il portiere del Victor ad un nuovo intervento. San Marino comunque gioca bene, a due tocchi e con buon ritmo. Spesso manca l’ultimo passaggio per far male alla retroguardia ospite. Primo tempo che scivola via con l’arrivo della pioggia e senza altre emozioni.

Il Victor inizia alla grande la ripresa e troverebbe anche il raddoppio: giocata di Sabba, palla dentro e Lambertini la infila nella propria porta. Il direttore di gara però annulla per il fuorigioco di Monaco, tra le veementi proteste biancazzurre. All’ora di gioco entra Malo e si vede subito: il centrocampista vince un rimpallo, riparte e serve Ambrosini, diagonale che esce di pochissimo. Altra azione corale sull’asse Ambrosini-Malo, servizio per l’altro neo-entrato Mantovani che cestina tutto con il mancino. Capitan Ambrosini ha voglia di sbloccarmi e ci prova in tutti i modi: qui schiaccia troppo e manda sopra la traversa. In aiuto al Victor, alla difesa del risultato, ci pensa la stessa Savignanese: Cassani si allunga troppo il pallone ed entra in maniera dura su Sabba. Rosso diretto e gialloblù in 10 per l’ultimo quarto d’ora. I Titani provano subito ad approfittarne: da esterno a esterno - stile Gasperini - Mengucci per Gramellini sull’esterno della rete dopo l’uscita a vuoto di Papi. Victor sciupone nel finale: Marra tutto solo non inquadra lo specchio così come Malo lanciato in contropiede. Ma, a Cassani e ai suoi ragazzi, va benissimo così: ennesima vittoria di misura, primato consolidato e altro segnale importante lanciato alle pretendenti.

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Lombardi, difensore Victor San Marino

