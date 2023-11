SERIE D Victor: il fattore Pazzini e la forza di un gruppo che canta e balla ad ogni vittoria Tra dieci giorni riapre il mercato e il Victor potrebbe muovere qualche pedina

La favola Victor San Marino prosegue e piace sempre di più anche ai vip. Ieri per assistere al derby con la Sammaurese c'era anche il re dei DJ Claudio Cecchetto sceso nello spogliatoio a complimentarsi con la squadra. Un gruppo che continua, esattamente come faceva lo scorso anno, a cantare e ballare ad ogni vittoria sia in casa che fuori.

Un bel modo a costo zero, di unirsi e cementarsi sempre di più. 26 punti in 12 giornate bottino enorme per una neopromossa che continua a sognare nonostante il diktat di procedere mantenendo il profilo basso. Il fattore Gianmarco Pazzini comincia ad incidere pesantemente. Il Victor San Marino è uno dei pochi club in Serie D a schierare il portiere over, Pazzini ha recentemente compiuto 33 anni e la sensazione è che non abbia ancora espresso tutto il suo potenziale.

Rendimento altissimo in questo inizio di stagione, il numero 1 biancoazzurro sta attraversando il suo personale “magic moment” e presto diventerà anche babbo. Dieci giorni all'apertura del mercato di riparazione di Serie D, al momento, da riparare in questa squadra c'è ben poco, ma il DS Bollini, anche se in società c'è ancora un grosso punto interrogativo, Carpentino c'è o non c'è? Sta già lavorando per impreziosire il suo organico soprattutto nel reparto offensivo: Marco Guidone attualmente alla Clivense Serie D Girone B, Mirco Vassallo del Mezzolara e soprattutto Matteo Cortesi del Carpi sono tre nomi scritti sul taccuino del manager sammarinese.

