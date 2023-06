SERIE D Victor: il nuovo centro sportivo di Pietracuta per puntare in alto All'incontro tra società e sponsor anche il sindaco di San Leo Leonardo Bindi

Su questi campi si allenava il San Marino Calcio di Germano De Biagi. Un posto unico, immerso nel verde e circondato dalla Valmarecchia. Oggi si presenta così, quello che domani sarà il quartier generale del Victor San Marino. Diventerà una struttura polifunzionale un vero e proprio centro sportivo qualificato. Siamo ancora nella fase iniziale, i lavori sui due campi principali e sugli spogliatoi saranno ultimati verosimilmente per l'inizio di settembre. Il centro sportivo biancoazzurro verrà poi completato e comprenderà: la sede amministrativa, due campi in erba naturale, due campi in erba sintetica e un campetto di dimensioni ridotte, anch’esso in erba sintetica. Un grande lavoro con il Presidente del Victor Luca Della Balda capace di unire più forze per un unico obiettivo: quello di portare questi colori in un tempo relativamente breve a competere a grandi livelli, con la base solida, “la casa del Victor”, una struttura adeguata, necessaria per puntare e restare nel tempo a certi livelli. Ha creduto fortemente in questo progetto una qualificata azienda di Roma che opera nell'energia e nel fotovoltaico e che ha acquisito il diritto di superficie dei campi di Pietracuta con opzione di acquisto, inoltre sarà nuovo sponsor ed entrerà nel CDA societario. Il brand Victor, anche grazie alla promozione, è notevolmente lievitato e va veicolato per essere appetibile anche a nuovi azionisti, a questo penserà una società di servizi di consulenze in ambito sportivo guidata da una mano femminile. Il cerchio, per il momento, si chiude con la classica ciliegina sulla torta: una storica azienda di Gualdicciolo gestita da una famiglia sammarinese ha deciso di sposare la causa e sarà al fianco del Victor San Marino. Stipulato l'accordo che mancava per affrontare al meglio la stagione agonistica 2023/2024.

Nel video le interviste: sindaco di San Leo, Leonardo Bindi; Giuseppe Zullo, socio e sponsor Victor San Marino; Maria Lidia Mastrocinque, consulente; Alvaro Giannoni, sponsor Victor San Marino

