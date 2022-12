COPPA ITALIA ECCELLENZA Victor in semifinale di Coppa Minetti, Cattolica ko 2-1 La decidono Dioh e De Queiroz in avvio di ripresa, inutile l'accorcio di Coppola al 94°. Una traversa per parte con Gambino e Mazzavillani.

In un Victor di seconde linee ed esordienti sono i capitani “di serata” Dioh e De Queiroz a firmare il 2-1 sul Cattolica che vale la semifinale di Coppa Minetti. Tre gol e due traverse tutti in una ripresa scoppiettante, mentre il primo tempo è più compassato. Subito 10' di Mantovani a gas aperto: conclusione da fuori respinta dall'ex di turno Del Prete e corner per la schiacciata di testa di De Queiroz che manca d'un pelo la buca d'angolo.

Una breve e sterile fase d'assedio giallorosso e viene il turno di Dioh, che scarica sul fondo sulla combinazione con Mantovani e Menini, esordiente classe 2007. Segno di un Victor che riprende il controllo: Mantovani per Mengucci murato dall'uscita di Del Prete, ancora sul pezzo quando Menini chiama al tiro Kamara.

L'estremo di casa può poco invece quando, dopo appena 40” di ripresa, Dioh sfonda su Casciaro e Zaghini, gli si para davanti e apre il piattone, capitalizzando l'occasione di Coppa col tanto atteso ritorno al gol. E subito dopo ancora Dioh per Kamara che disegna un rigore in movimento malamente ciabattato da Mazzavillani. Allungo sfumato ed è quasi beffa: Forti va in cortocircuito passandola a Ariyo, palla a Monetto che calcia per il pari e salvataggio miracoloso dell'appena entrato Monaco.

Altra porta scorrevole del quarto, perché scampato il disastro il Victor la blinda: Mantovani, tra i più attivi, va con un destro sfiorato in angolo da Del Prete, batte lo stesso Mantovani e un rimpallo su Tiraferri libera De Queiroz per il tocco del bis. È il 65° e il Cattolica accusa il colpo, salvo poi risvegliarsi di botto quando Forti devia sulla traversa il tentativo dalla distanza di Gambino.

Il San Marino si schiaccia e i giallorossi ora spingono, sommando quattro conclusioni che, per scarsità di mira o potenza, troppa paura non fanno. Così la sfida è già decisa quando, in chiusura recupero, arrivano gli ultimi acuti: Maierù – altro esordiente classe 2005 – scambia con Manuelli e smarca in area Mazzavillani, traversa e, sul rimbalzo, cannonata murata di Chiaruzzi, pure lui 2005 alla prima. E sul ribaltamento Ariyo mette dentro e un rimpallo favorisce la spaccata dell'accorcio di Coppola, buona per le statistiche ma non per riaprire una gara che finirà da lì a pochissimo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: