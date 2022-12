ECCELLENZA Victor in trasferta dal Russi: disponibili Arlotti e Rivi I due nuovi acquisti dell'attacco partiranno dalla panchina.

Ci sono sia Rivi che Arlotti – entrambi partiranno in panchina – per un Victor che ritrova l'abbondanza in attacco in vista di uno degli snodi più delicati della stagione. Dopo la rimonta col Sanpaimola e il tracollo col Cava Ronco che ha bruciato l'allungo in vetta, ora c'è la trasferta dal Russi. 3° a -6 e che all'andata, pur facendo la partita, incappò nella prima delle sue due sconfitte. L'altra è arrivata alla sesta col Progresso, dopodiché è cominciata una striscia, ancora aperta, di 13 risultati utili. 6 dei quali - di cui gli ultimi due - sono pareggi: unico vero neo di una squadra, quella guidata dall'esperto Farneti, che ha la terza difesa e il secondo attacco del torneo. Fondato sull'eterno Salomone, classe '86 e capocannoniere, al pari di Bonavita del Sanpaimola, con 14 reti, in appena 9 presenze. Non il miglior cliente per una difesa, quella del Victor, che viene dall'unico momento complicato di una stagione che sin qui era da record: 5 gol subiti (mai più di uno a partita) in 17 giornate, 5 gol subiti nelle partite con Sanpa e Cava.

Eccetto il lungodegente Santoni sono tutti a disposizione. E a disposizione c'è pure il risultato del Sanpaimola, che alle 15 gioca col Diegaro e, vincendo, andrebbe virtualmente a +1. Ma questo, dice Cassani, non sposta nulla.

