COPPA ITALIA ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Victor, in trasferta l'ultima in Coppa del 2022 I sammarinesi avrebbero dovuto affrontare il Cattolica in casa, ma Acquaviva è occupato da Libertas – La Fiorita

Ultimo sforzo di Coppa Italia del 2022 per il Victor San Marino impegnato a Cattolica per il quarto di finale del Trofeo Minetti. I giallorossi hanno cambiato guida tecnica e sono passati da Zanini al tecnico dell'under 18 promosso in prima squadra Praino. I sammarinesi scendono a Cattolica con un turn-over relativo.

Il tecnico Cassani non vuole lasciare nulla di intentato, e si presenterà al Calbi con una formazione adeguata ad un quarto di finale. Giocherà sicuramente il centrale difensivo De Queiroz che non sarà a disposizione del tecnico domenica a Progresso causa squalifica.

In campo tra i titolari giocatori che sabato con il Granamica hanno trovato poco spazio: Malo, Dioh e Mantovani dovrebbero formare i reparto offensivo. Cassani convocherà tre ragazzi tra Allievi e Juniores, si tratta di Menini classe 2007, Pasquinelli e Chiaruzzi, questi ultimi due, già presenti anche contro il Bakia Cesenatico. Rientra, dopo l'infortunio al ginocchio anche il sammarinese Under 19 Alberto Guerra. La semifinale di Coppa Italia è prevista per il 25 gennaio e la finalissima il primo febbraio.

