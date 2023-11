SERIE D Victor: in volo verso i canonici 40 punti, ma l'ambizione cresce Con la vittoria sul Progresso, il Victor mantiene il secondo posto in classifica a un solo punto dal Ravenna capolista. Per scaramanzia Cassani continua a fare il countdown verso la salvezza. Il Victor è la sorpresa del campionato di Serie D

Stefano Cassani prosegue nel fare l'allenatore pompiere continuando a sparare getti d'acqua sul fuoco che arde. Dopo 11 giornate, e secondo posto in classifica, ad un punto dalla prima, non sei più considerato una meteora, ma una vera e propria pretendente. Analizzando il campionato ci sono squadre più attrezzate, che non hanno ancora espresso il proprio potenziale, una su tu tutte il Carpi, ieri a valanga sul Mezzolara.

Nettamente in ritardo anche le tre toscane: Aglianese – Pistoiese e Prato, tutte formazioni molto costose e costruite per fare il salto di categoria. Che cos'ha in più, per quello che si è visto fino a questo momento, il Victor? La risposta sta tutta nell'organizzazione di gioco e nelle idee del giovane allenatore Stefano Cassani, ottimamente coadiuvato dal suo staff tecnico, e da una società, che fino ad oggi non ha sbagliato nulla; esempio l'italo/albanese Sollaku. Autentica scommessa: preso dalla Prima, sta dimostrando di starci benissimo tre categorie sopra la precedente.

Idee brillanti di un Direttore Sportivo come Luca Bollini, che prendono forma grazie all'organizzazione di gioco. Cassani cambia spesso, ruota le pedine, ieri si è inventato il doppio play: Sabba-Sami, esperimento riuscitissimo che merita di essere rivisto. Domenica il derby con la Sammaurese potrebbe non giocarsi. Il Victor domani mattina prenderà una decisione se chiedere il rinvio alla Lega, a causa dei prestiti alle Nazionali, oppure no. Sono diversi gli acciaccati, ultimo in ordine di tempo Nicholas D'Este. Ci sarà da fare una valutazione molto importante sul rinvio o meno, ma anche questa è una carta in più che Cassani può giocarsi, un vantaggio, non da poco sugli altri.

Sentiamo il Capitano del Victor, Enrico Sabba

