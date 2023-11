SERIE D Victor: incidente di percorso. Troppo brutti per essere veri Tutta la squadra sotto lo standard, allenatore compreso. Nessun dramma e testa al derby con il Forlì

Sufficiente solo il solito Pazzini, per il resto non si è salvato nessuno e questo paradossalmente fa ben sperare. Troppo brutto il Victor visto a Certaldo per essere vero. Reparti scollati tra loro, pochissime idee, il nulla cosmico nel primo tempo, solo una reazione di nervi nella ripresa e nulla di più. Quella di ieri è la prima sconfitta contro una squadra di seconda fascia, i 20 punti di distacco, adesso 17, tra le due squadre non si sono proprio visti.

Archiviare velocemente e testa all'importantissimo derby con il Forlì dove anche Cassani dovrà tornare a fare un po' d'ordine. Continuare a fare esperimenti, ruotare continuamente gli effettivi, si rischia di perdere gli equilibri. Nessun dramma, solo ritrovare quella compattezza che ha caratterizzato una squadra che ad oggi è ancora felicemente al secondo posto in classifica a due soli punti dal Ravenna. Un vero peccato per quello che poteva essere e non è stato, occasione persa, ma ora testa al Forlì.

Nel video l'intervista a Enrico Sabba, capitano Victor San Marino

