ECCELLENZA Victor, ingresso gratuito per la "prima" allo Stadium col Russi La formazione di D'Amore giocherà l'anticipo del sabato nella storica casa del vecchio San Marino Calcio.

Sabato alle 15 il Victor San Marino riceve il Russi secondo in classifica nell'anticipo dell'ultima di andata del Girone C di Eccellenza. Una partita a suo modo storica perché, stavolta il Victor non giocherà ad Acquaviva ma al San Marino Stadium, la casa, oltre che della Nazionale, del vecchio San Marino Calcio. Per la prima dei biancazzurri allo Stadium, la società ha deciso che l'ingresso sarà gratuito per tutti.

