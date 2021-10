COPPA ITALIA ECCELLENZA Victor ko, D'Amore non cerca scuse: "Bisogna cominciare a buttarla dentro" Il tecnico biancazzurro: "Voinea aveva un problemino e non lo abbiamo rischiato, domenica dovrebbe esserci".

Non cerca alibi il tecnico del Victor San Marino, Gianni D'Amore: "Forse abbiamo creato qualcosa più di loro, ma dovevamo fare meglio. Abbiamo fatto gioco come sempre, però bisogna cominciare a buttarla dentro. L'assenza di Voinea? Aveva un problemino fisico e abbiamo preferito non rischiarlo: niente di che, dovrebbe esserci domenica".

