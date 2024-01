SERIE D Victor: l’anno nuovo comincia con tre punti pesanti Altro clean sheet per il Victor che vince a Lodi 1-0 con il gol di Matteo Onofri.

Cassani comincia il 2024 con la stessa formazione vincente che ha chiuso il 2023. Il nuovo acquisto Marco Villanova, ritorno sul Titano per lui, parte dalla panchina. Subito Victor con la conclusione di Enrico Sabba fuori ma e’ un chiaro segnale. Poco dopo il quarto d’ora: punizione di Sabba, colpo di testa di De Queiroz, Matteo Onofri raccoglie e trova il suo secondo centro stagionale. Gran bel gol quello del difensore centrale che sblocca la partita. Fanfulla che oltre alle tante assenze perde due giocatori per infortunio nei primi 45. Il Victor domina il primo tempo, ci prova Arlotti con la conclusione pericolosa. Tocca a Lattarulo cercare il raddoppio sfera che si alza di un soffio sopra la traversa. Incrocio dei pali pieno quello colpito da Scott Arlotti al tramonto di frazione. Primo tempo dominato dal Victor. Al settimo della ripresa il primo vero squillo Fanfulla con Spera che impegna Pazzini in due tempi. Fanfulla che cambia marcia nella ripresa. Latini a botta sicura De Queiroz ci mette il corpo e si sostituisce a Pazzini. Grandi proteste dei padroni di casa per la trattenuta di Onofri su Premoli, l’arbitro fa proseguire. Calcio d’angolo Fanfulla, Premoli la mette in porta, l’assistente annulla perché a suo giudizio la sfera è uscita dal campo prima che il capitano bianconero la toccasse in porta. Nonostante la sofferenza nel secondo tempo il Victor porta a casa altri tre punti pesantissimi e inizia il 2024 esattamente come aveva chiuso il 2023 . Allo stadio Dossenina di Lodi Victor San Marino batte Fanfulla 1-0.

Lorenzo Giardi

