ECCELLENZA Victor, l'imperativo è ritrovare solidità difensiva La seconda sconfitta in campionato per il Victor San Marino contro il Cava Ronco riporta il Sanpaimola a -2. Serve intervenire sul mercato e ritrovare quella compattezza difensiva dopo i 5 gol subiti nelle ultime 2.

Acquaviva resta un fortino inespugnabile per chiunque con tutte vittorie, in trasferta invece il Victor San Marino ha lasciato qualcosina di troppo. Ovviamente il cammino tenuto dai ragazzi di Stefano Cassani è di altra categoria ma, lontano dalle mura amiche, sono arrivati 3 pareggi – contro Masi Torello, Diegaro e Progresso – e 2 sconfitte, a Coriano e ieri a Forlì contro il Cava Ronco. Il 3-1 dei biancorossi è figlio anche di un eccessivo rilassamento sammarinese dopo il largo successo nello scontro diretto dell'Immacolata contro il Sanpaimola. Ed ora i diretti rivali per la promozione in Serie D sono tornati sotto: il 3-2 al 94' contro il Sant'Agostino ha riportato i giallorossoblu a -2 dalla capolista. Diventerà fondamentale mantenere o incrementare questo vantaggio nell'ultima del 2022, la prima di ritorno in Eccellenza, con il Victor in casa del Russi terzo in classifica – ma con 2 punti nelle ultime 2 – e il Sanpaimola che anticiperà sabato con il Diegaro.

Ieri non è arrivato il gol per Nicholas Marra, attaccante che ha sostituito Dioh – salito di categoria con la Paganese – e che ha sempre fatto bene, quando chiamato in causa. La coperta però inizia ad essere corta per il Victor, dopo le partenze dello stesso Dioh e di Malo. Arriverà qualcuno in attacco, magari già per la trasferta con il Russi. Dove i biancazzurri dovranno sicuramente ritrovare quella compattezza difensiva dell'inizio: 5 gol subiti nelle prime 17 giornate, altrettanti nelle ultime 2 contro Sanpaimola e Cava Ronco. L'obiettivo promozione è vivo più che mai, il Victor San Marino non deve lasciarselo sfuggire.

Nel servizio l'intervista a Nicholas Marra, attaccante Victor San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: