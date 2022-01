ECCELLENZA Victor, le parole di D'Amore e Santoni

Il lungo stop del Victor San Marino ha permesso a Gianni D'Amore di recuperare a pieno gli indisponibili e integrare i nuovi, anche se, come sottolinea il tecnico, l'impossibilità di disputare amichevoli è pesata non poco. Pronto a portare la sua esperienza l'ultimo innesto biancazzurro, il centrocampista ex Tre Fiori e Tre Penne Nicholas Santoni, che ha parole d'elogio per i compagni di reparto.

Nel video le interviste

