Victor, occasione persa: 1-1 col Sanpaimola

Il Sanpaimola parte con 10' di fuoco e tanto basta per imporre l'1-1 al Victor San Marino. Svegliatosi solo col rigore di Prandelli del 65° e da lì in avanti arrembante e più volte a un passo da un ribaltone sfiorato, ma mai arrivato. Un'occasione sprecata per i rossi, che in una giornata piena di pareggi restano quinti e perdono la possibilità di accorciare sulla vetta.

Come detto, l'avvio è tutto del Sanpa, pericoloso con i piazzati di Pagani: sul suo angolo Landini va di testa e Rosti salva sulla riga, sulla sua punizione invece Voinea prolunga e indirizza per il capolavoro di Diaby, il cui tocco volante s'alza a parabola e vale il vantaggio. Raggiunto il quale il Sanpa tira i remi in barca e si mette a protezione, lasciando campo a un Victor che però, tolto il cross di Sapori sul quale Santopolo anticipa Zabre, non produce nulla.







E al cambio campo i padroni di casa riprendono a spingere: Mengolini per Pagani, De Queiroz lo rimpalla. E sul corner seguente Pazzini esce a vuoto, Vinjolli non ne approfitta. E ancora Bonavita che, dal lato corto, passa tra Boccioletti e Santi e calcia, qui Pazzini protegge bene il palo. In tutto ciò D'Amore passa all'attacco a quattro inserendo Prandelli, che al 64°, nel ricevere l'imbucata di Sapori, cade sulla spinta di Ragazzini. Contatto veniale ma sufficiente perché l'arbitro dia rigore, con lo stesso Prandelli che infila l'angolo basso per il pari.

Un episodio decisivo, perché il Victor, sin lì mero spettatore, si desta e pesta sul gas. Angolo di Boccioletti e testa di De Queiroz, palla a lato. Quindi Prandelli scappa a Ragazzini e imbuca per Voinea, sul cui tocco c'è Landini a far scudo. E ancora Morelli dentro per Prandelli, che non trova la deviazione a rete. Il resto dopo l'ingresso di Pancotti, attore principale in un finale batticuore. L'U21 calcia di prima intenzione dal limite mancando di poco lo specchio, poi, al 92°, s'avventa su una deviazione e mette in mezzo: Landini tocca, la palla s'impenna e Bardeggia deve solo spingere in gol, invece centra Ragazzini sulla linea per un ribaltone che sembrava fatto ma, resta sul gozzo.

Nel video le parole di Thomas Rosti, difensore del Victor San Marino.