ECCELLENZA Victor, Pazzini: "Ripetere la partita di Riccione. In difesa dobbiamo essere più attenti sui particolari" Il portiere: "Io guardo sempre a come fare meglio, i gol subiti sono troppi".

Il Victor si prepara a ricevere il Russi e per il portiere Gianmarco Pazzini bisogna trarre insegnamento dalla sfida con l'altra big del girone, la Fya Riccione: "Sulla carta il Russi è una delle più attrezzate ed è seconda in classifica, dovremo fare una partita simile a quella che abbiamo fatto contro il Riccione, per portare a casa dei punti. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, ma anche che dobbiamo stare attenti con tutti, che siano squadre di alta o bassa classifica. Bisogna ricordarsi che siamo una squadra nata tra fine agosto e inizio settembre, quindi abbiamo dovuto conoscerci e amalgamarci: credo che nel girone di ritorno potremo toglierci molte soddisfazioni, Io guardo sempre a quello che si può fare di meglio: 10 gol subiti, per me, per i miei compagni di reparto e per la squadra, sono troppi. Dovremo fare più attenzione sui particolari".



