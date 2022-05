ECCELLENZA Victor, per gli spareggi servono due vittorie: si comincia col Castenaso D'Amore perde per squalifica Boccioletti ma, sempre sulle fasce difensive, ha pienamente recuperato Rosti.

Nel triangolare delle seconde come in stagione regolare, il Victor arriva a due gare dalla fine col suo destino nelle mani. Il pari di mercoledì tra Colorno e Castenaso ha tenuto in vita i biancazzurri, i quali, essendo a quota zero, con qualunque altro risultato sarebbero stati già eliminati. Adesso però non si può lasciare nulla sul piatto: con le avversarie appaiate a +5, per andare agli spareggi nazionali il bis di vittorie è condizione sufficiente, ma anche assolutamente necessaria.

Si comincia dal Castenaso, che per stare più tranquillo deve vincere con due o più gol di scarto – il Colorno per ora è sopra per differenza reti – e in caso di ko sarebbe aritmeticamente fuori. All'andata, il Victor si buttò via e incappò in un 2-1 immeritato. Deciso da un guizzo dell'uomo di punta dei granata, Nanetti, 22 reti in stagione ed ex promessa dell'Academy del QPR. Dove giocava insieme all'attaccante del City Raheem Sterling, all'epoca battuto in una sfida di palleggi in tv.

Tornando al Victor, D'Amore sarà senza lo squalificato Boccioletti, in compenso però ha pienamente recuperato Rosti. Reduce da un lungo infortunio, il terzino dell'U21 ha rivisto il campo subentrando col Colorno e domani ritroverà la titolarità a destra, con Greco di nuovo a sinistra. Ancora fuori, oltre a Pedrazzini e Carrer, i lungodegenti Luvisi e Cola, che al massimo faranno presenza in panchina.

