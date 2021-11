ECCELLENZA GIRONE C Victor per la continuità contro la Savignanese Il Victor in trasferta nel campetto adiacente allo Stadio comunale Giuseppe Capanni di Savignano. Unica defezione il capitano Barone

La prima novità è di carattere logistico: non si gioca allo Stadio comunale Giuseppe Capanni di Savignano ma sul campo sintetico numero 2. Non cambia molto per un Victor chiamato a dare continuità di risultati per poter accorciare ulteriormente in classifica. Fermo restando che l'avversario va rispettato la graduatoria dice che il San Marino può pensare di fare risultato pieno per piombare nelle parti alte. La Savignanese si trova a quota 13, ha grandi difficoltà a trovare la via della rete solo 11 gol segnati in altrettante partite. Da questo punto di vista non è che può fare salti di gioia nemmeno Gianni D'Amore, il Victor, fino a qui, ha segnato un gol in più rispetto alla Savignanese. Unica defezione il capitano Barone, per il resto sono tutti a disposizione. Si gioca la 12° di campionato domani ore 14.30 a Savignano.

