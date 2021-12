Victor, preso il portiere Del Prete. Ambrosini e Pastorelli lavorano a parte

Domenica c'è la prima di ritorno con la Valsanterno penultima in classifica, occasione da non perdere per un Victor che, intanto, ha inserito in gruppo i nuovi acquisti. In ordine di tempo, l'ultimo è il portiere Gennaro Del Prete, da oggi ufficialmente vice Pazzini. Classe 2000, Del Prete ha iniziato la stagione con la disastrata Alfonsine – lasciata ben prima dell'esclusione – e l'anno scorso era nel campionato sammarinese col Faetano, del quale ha difeso i pali in 4 occasioni. Già a disposizione – e presenti a pieno regime nell'allenamento di San Mauro – anche il centravanti Carrer e il centrocampista dell'U19 Mattia Cola, presi in D rispettivamente da Vado e Sammaurese. In campo mancava solamente la punta di diamante del mercato del Victor, Alex Ambrosini, per il quale, salvo sorprese, si dovrà aspettare l'anno nuovo.

"Io sto facendo lavoro differenziato perché vengo da un piccolo problema al polpaccio che ho avuto a Ravenna - spiega Ambrosini - perciò questa settimana abbiamo deciso di non forzare troppo i tempi perché poi c'è la pausa natalizia. Punto a essere pronto per la partita dopo la sosta, poi vedremo se da qui a domenica riuscirò ad andare in panchina con i ragazzi, mi farebbe molto piacere. Sicuramente è un turno importante quello di domenica, non lo nascondiamo. Vedendo anche i risultati delle dirette concorrenti sicuramente potrebbe essere un'occasione. Però va presa con le molle, è un avversario ostico, anche se la classifica può dire altro. In campionato puntiamo a far bene, senza grosse pressioni. La volontà però è lottare fino alla fine per ottenere il massimo".

Oltre ad Ambrosini si è allenato a parte anche il centrocampista Pastorelli, ai box da un paio di settimane. Assenti, per motivi personali, gli U21 sammarinesi Santi e Pancotti.