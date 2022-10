ECCELLENZA Victor San Marino a caccia della decima: si va in trasferta a Coriano Dopo il successo – il nono consecutivo – nel turno infrasettimanale di Eccellenza con il Cattolica, il Victor San Marino torna già in campo per un nuovo derby: domani c'è la trasferta a Coriano contro il Tropical dei "sammarinesi".

Il Victor San Marino, in queste prime giornate di Eccellenza, ha dimostrato di avere tutto: la capacità di soffrire e trovare il guizzo vincente come successo con il Russi, la capacità di spuntarla di misura su tutti nello scontro diretto con la Savignanese, la capacità di esagerare come con il Bentivoglio e, per ultima, la capacità di saper reagire dopo lo svantaggio e dilagare in pochi minuti come successo mercoledì in casa contro il Cattolica. Il risultato, però, è sempre uno: vincere, vincere, vincere. I biancazzurri sono arrivati a 9 e non hanno intenzione di fermarsi.

Da un derby romagnolo all'altro, dal 3-1 del turno infrasettimanale alla “breve” trasferta di Coriano contro il Tropical, in programma domenica alle ore 15.30. Come accaduto contro il Pietracuta, anche questa sfida prevede diversi sammarinesi in campo: per il Victor ci sono Tosi e Lazzari – tra i migliori in questo avvio di stagione – per il Tropical presenti Dante Rossi, Marcello Mularoni, David Tomassini e Giacomo Matteoni.

La rosa del Coriano è, storicamente, popolata di giocatori della Nazionale biancazzurra, e anche quest'anno non fa eccezione. I ragazzi allenati da Marco Bucci occupano, al momento, il 9° posto in classifica e vengono dal ko per 3-1 in trasferta contro il Granamica. In casa, però, è tutta un'altra storia: nelle ultime 2, 3-0 al Cattolica e 1-0 all'ostico Castenaso. Anche per questo gli uomini di Stefano Cassani non possono abbassare la guardia: la caccia alla decima vittoria consecutiva passa da alcuni dettagli che non devono essere trascurati. Ma, fino ad ora, il Victor San Marino ha dimostrato di essere pronto in ogni caso e in ogni situazione: a Coriano – domani alle 15.30 - si va per proseguire una striscia che sul Titano è già da record.

