Victor San Marino: alla vigilia della partita con il Diegaro, sfogo social del Presidente Della Balda

"A sponsor non c'è che dire, con il nuovo siamo al top... alla faccia delle “grandi” aziende” e delle “istituzioni” sammarinesi che non hanno creduto nel Victor San Marino. Noi andiamo avanti a testa bassa con impegno e serietà come dimostrano i due ragazzi Alessandro Tosi e Lorenzo Lazzari protagonisti in Nazionale, e noi contribuiamo, nel nostro piccolo, alla crescita del calcio sammarinese. A questo punto chiediamo a chi di dovere una sola cosa... perlomeno di non ostacolarci”. Uno sfogo in piena regola quello del Presidente del Victor San Marino Luca Della Balda che alla vigilia di un importante incontro come quello di domani a Diegaro, toglie l'attenzione a squadra e tecnico e si scaglia contro – le “istituzioni”, scritto tra virgolette, senza specificare quali, e in quale campo. “Le grandi aziende” anche in questo caso tra virgolette e nessun nome specificato, e poi la conclusione: "a questo punto chiediamo a chi di dovere una sola cosa, perlomeno di non ostacolarci”. Chi sarebbe, il chi di dovere? Chi ostacola il Victor San Marino in testa alla classifica del campionato di Eccellenza? Perché il Presidente di una società così stimata utilizza i social per scagliarsi su tutti e nessuno? Il termine “istituzioni” viene spesso accostato alla politica, ma il significato della parola può abbracciare più settori. Il Presidente Della Balda – nel suo post- mostra le immagini di Tosi e Lazzari protagonisti in Nazionale, facendo intendere di essere molto soddisfatto della crescita dei due ragazzi nel Victor, inviando un segnale chiaro e forte alla Federcalcio sammarinese. “Noi andiamo avanti con impegno e serietà come dimostrano i due ragazzi e contribuiamo alla crescita del calcio sammarinese”. Uno sfogo che non passerà inosservato e che a questo punto apre uno squarcio ancora più ampio tra il Victor e le “istituzioni” non specificate. Se sarà uno sfogo fuori tempo, lo capiremo presto, oppure, al contrario l'ennesimo tentativo per scuotere “le istituzioni e le grandi aziende sammarinesi”.