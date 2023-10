SERIE D Victor San Marino, altro 1-0: ko anche il Sangiuliano City

Subito una grana per Stefano Cassani che nel riscaldamento deve rinunciare, per 88 minuti almeno, al bomber Nicholas d’Este per noie muscolari, al suo posto dentro Nico Manara. Proprio l’ex Forlì va a chiudere una bella azione corale dei biancazzurri, dopo appena un minuto: colpo di testa che termina a lato. Onofri invece si coordina bene e calcia al volo, ribattuto sul più bello. Primo tempo di alta intensità da una parte e dall’altra, con numerosi scontri: le due squadre però prediligono la fase difensiva e di occasioni non ne arrivano. E così si va al riposo sullo 0-0. Ripresa che si apre con un brivido per il Victor: Qeros la fa girare con il mancino, passando a centimetri dall’incrocio. Un giro di lancette e ancora il 10 del Sangiuliano City ci prova da fermo, costringendo Pazzini ad indietreggiare e smanacciare in corner. Gli ospiti provano a crescere: il solito Qeros calcia dal limite, Pazzini si accartoccia su se stesso e blocca. Nel momento più complicato il Victor costruisce la chance più nitida della partita: Arlotti capisce tutto e si invola ma a tu per tu con Manfrin viene stoppato dall’intervento del portiere gialloverde. Occasione colossale ma il risultato non si sblocca. Così come quando Onofri schiaccia sul secondo palo ma manda alto sopra la traversa. Torna a farsi vedere anche il Sangiuliano: Cogliati da posizione impossibile, Pazzini non si fa sorprendere. Arriva il 90’, la zona Victor San Marino: corner di Alessandro Tosi, stacco imperioso di Adamu Haruna che non lascia scampo a Manfrin. Esplode Acquaviva per un gol fondamentale: 1-0 per i Titani, confezionato da due dei nuovi entrati. I biancazzurri continuano nella loro striscia positiva: sono la sorpresa del Girone D.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: