Victor San Marino: ancora pochi ritocchi per completare la rosa

Ancora pochi ritocchi per completare la rosa e consegnare nelle mani del giovane e ambizioso tecnico Cassani le chiavi di una macchina pronta per recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza Girone B. La dirigenza non ha mai nascosto l'obiettivo che è quello, dichiarato, di salire di categoria. Il roster è quasi al completo. Quasi, perchè all'appello manca ancora un centrocampista, la pista seguita porta a Rimini, trattativa ben avvita con un ex biancorosso allenato lo scorso anno da Gaburro. L'altro ingresso sarà quello di esterno destro adatto al 3-4-2-1 modulo Gasperini, adottato da Cassani. Sono 5 i sammarinesi impegnati nella preparazione a San Mauro Mare: i difensori Alberto Guerra, Alessandro Tosi e Matteo Giorgi e i centrocampisti Lorenzo Lazzari e Filippo Pasolini, presto verranno fatte valutazioni da parte del tecnico nei loro confronti. Mercoledì 10 agosto importante test amichevole, triangolare con Vis Pesaro e Fya Riccione. Sede ancora da definire, la speranza era quella di vedere queste tre formazioni, appartenenti a tre categorie diverse, affrontarsi a San Marino, ma per il momento non c'è ancora il sì della Federazione, si valutano altri stadi. Fatti i gironi, il Victor sarà impegnato nel B, ancora presto per definire le vere antagoniste dei biancoazzurri, stando al mercato si sono mosse bene Medicina Fossatone e Granamica.