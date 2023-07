SERIE D Victor San Marino: arriva l'attaccante Simone Lozza Lo scorso anno in C con il San Donato Tavarnelle, arriva a titolo definitivo dall'Atalanta

Il ventenne attaccante Simone Lozza, classe 2003, ha giocato la prima parte di stagione in Serie C con il San Donato Tavarnelle, per poi passare alla Primavera dell'Udinese. Si tratta di una punta centrale di prospettiva che arriva al Victor San Marino a titolo definitivo dall'Atalanta.

