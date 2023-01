ECCELLENZA Victor San Marino atteso dall'esame Pietracuta Dopo l'eliminazione in Coppa Italia di Eccellenza, il Victor San Marino si rituffa in campionato: domani ad Acquaviva arriva il Pietracuta, reduce da 6 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 8. I biancazzurri devono mantenere il vantaggio sul Russi.

Neve permettendo, il Victor San Marino è chiamato al pronto riscatto dopo l'eliminazione in Coppa Italia Eccellenza contro il Rolo. L'obiettivo principale resta, ovviamente, il campionato: per i biancazzurri c'è un +3 sul Russi da difendere con le unghie e con i denti. E se i ravennati saranno chiamati ad una trasferta insidiosa come quella sul campo del Granamica, il Victor è atteso da un “quasi” derby casalingo contro il Pietracuta. Guardando la classifica, il match non sembra così complicato: i rossoblu hanno 30 punti, 21 in meno dei Titani e solo uno in più sulla zona play-out rappresentata – al momento – dal Tropical Coriano a quota 29. Ma, nelle ultime partite, il Pietracuta si è dimostrato tutta un'altra squadra: numeri alla mano, i ragazzi allenati da Luca Fregnani sono una delle squadre più in forma del Girone B. Ultima sconfitta lo scorso 13 novembre, 3-2 contro il Bentivoglio. Da lì un ruolino di marcia quasi perfetto con solo due pareggi – contro Tropical e Castenaso – e ben 6 vittorie, l'ultima un altro 3-2 contro il Granamica. Il pericolo numero 1 è Gianni Fratti: il 36enne attaccante, a segno anche nel 2-1 dell'andata, è l'autentico trascinatore con 14 gol stagionali.

La difesa del Victor dovrà, quindi, prestare particolare attenzione. E nel pacchetto difensivo di Stefano Cassani mancherà sicuramente Monaco, espulso domenica scorsa contro il Medicina. Per il resto ancora assente Kamara mentre il capitano Alex Ambrosini non è al 100% ma pronto a dare una mano ai compagni. Rispetto alla Coppa torneranno tutti i titolari, con Lazzari e Arlotti chiamati all'ennesima grande prestazione. A meno di cambiamenti dell'ultima ora – causati dalle condizioni climatiche – si gioca domani ad Acquaviva, ore 14.30.

