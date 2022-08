Victor San Marino, buona la prima: 1-0 al Russi

La dura legge dell’1-0. Il terzo confronto tra Victor San Marino e Russi si chiude come i due precedenti e per il neo-tecnico Stefano Cassani va benissimo così. Esordio da 3 punti per i biancazzurri contro una formazione sicuramente ostica. E che crea subito un pericolo: la novità dell’ultimo minuto Garavini - al posto di Salomone, infortunatosi nel riscaldamento - si invola ma cestina tutto con il mancino. Molto più vicino al bersaglio grosso Saporetti con il pallonetto che scende troppo tardi e grazia Pazzini. Partenza a diesel per i biancazzurri che si accendono alla distanza: Malo mette dentro, Dioh gira e Sarini la tiene li. Ma dietro c’è ancora qualcosa da registrare: sulla punizione di Garavini, Saporetti prolunga sul secondo palo e Giunchi fallisce da due passi. Dal possibile vantaggio Russi a quello inaspettato del Victor San Marino: fa tutto Alberto Malo, fuga sulla sinistra e servizio a centro area per Ekwalla Dioh che non sbaglia. I due più pericolosi confezionano l’1-0 del Titano a fine frazione. E, prima dell’intervallo, c’è spazio anche per la super giocata di Ambrosini: aggancio, palleggio e rovesciata del capitano bloccata da Sarini.

Russi che, però, torna a macinare nella ripresa: Nisi si gira e calcia, brividi per Pazzini e compagni dopo la deviazione. Palla fuori di centimetri così come quando Saporetti brucia la difesa biancazzurra in velocità ma non trova la porta. Cambio versante, Malo scatenato: il 5 serve un’altra palla solo da spingere dentro ma il neo-entrato Marra questa volta non ne approfitta. É un bel duello con Saporetti: l’11 del Russi crossa e Pazzini é decisivo, togliendola dalla testa di Amaducci. Il Victor - che chiude con i sammarinesi Lazzari e Tosi in campo - porta a casa un successo importante. Saper vincere soffrendo é caratteristica di grande squadra e i biancazzurri vogliono esserlo fin dal principio.