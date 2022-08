ECCELLENZA Victor San Marino, buona la prima: 1-0 al Russi All’esordio i biancazzurri trovano un successo sofferto contro il Russi che crea occasioni ma non capitalizza. Al Victor basta il 1º centro in campionato di Dioh su assist di Malo.

La dura legge dell’1-0. Il terzo confronto tra Victor San Marino e Russi si chiude come i due precedenti e per il neo-tecnico Stefano Cassani va benissimo così. Esordio da 3 punti per i biancazzurri contro una formazione sicuramente ostica. E che crea subito un pericolo: la novità dell’ultimo minuto Garavini - al posto di Salomone, infortunatosi nel riscaldamento - si invola ma cestina tutto con il mancino. Molto più vicino al bersaglio grosso Saporetti con il pallonetto che scende troppo tardi e grazia Pazzini. Partenza a diesel per i biancazzurri che si accendono alla distanza: Malo mette dentro, Dioh gira e Sarini la tiene li. Ma dietro c’è ancora qualcosa da registrare: sulla punizione di Garavini, Saporetti prolunga sul secondo palo e Giunchi fallisce da due passi. Dal possibile vantaggio Russi a quello inaspettato del Victor San Marino: fa tutto Alberto Malo, fuga sulla sinistra e servizio a centro area per Ekwalla Dioh che non sbaglia. I due più pericolosi confezionano l’1-0 del Titano a fine frazione. E, prima dell’intervallo, c’è spazio anche per la super giocata di Ambrosini: aggancio, palleggio e rovesciata del capitano bloccata da Sarini.

Russi che, però, torna a macinare nella ripresa: Nisi si gira e calcia, brividi per Pazzini e compagni dopo la deviazione. Palla fuori di centimetri così come quando Saporetti brucia la difesa biancazzurra in velocità ma non trova la porta. Cambio versante, Malo scatenato: il 5 serve un’altra palla solo da spingere dentro ma il neo-entrato Marra questa volta non ne approfitta. É un bel duello con Saporetti: l’11 del Russi crossa e Pazzini é decisivo, togliendola dalla testa di Amaducci. Il Victor - che chiude con i sammarinesi Lazzari e Tosi in campo - porta a casa un successo importante. Saper vincere soffrendo é caratteristica di grande squadra e i biancazzurri vogliono esserlo fin dal principio.

