ECCELLENZA Victor San Marino: c'è il Diegaro per ritrovare i 3 punti Allenamento di rifinitura per i biancazzurri, attesi domani dalla sfida casalinga contro il Diegaro. Il tecnico D’Amore ha già a disposizione il nuovo acquisto Greco ed ha recuperato, almeno per la panchina, Gaudenzi e Boccioletti. Si gioca alle 15.30.

Una vittoria e due pareggi in 3 partite: il Victor San Marino è ancora imbattuto ma ha un disperato bisogno dei 3 punti per non perdere contatto con le primissime della classe. L’occasione è buona: ad Acquaviva arriva il Diegaro - formazione militante in Eccellenza da diversi anni - e con 4 punti conquistati frutto di una vittoria, un pareggio ed una sconfitta: pericolosa ma con alti e bassi. Dall’altra parte il Victor ha raccolto meno delle aspettative iniziali ma ha dimostrato di essere una squadra capace di non mollare mai: le X in rimonta e in extremis contro Valsanterno e Classe sono l’esempio più lampante. Il tecnico dei biancazzurri Gianni D’Amore ora chiede ai suoi un cambio di atteggiamento.

[Banner_Google_ADS]



Titani al gran completo, tornano - almeno per la panchina - anche Gaudenzi e Boccioletti. In più c’è Nicola Greco, arrivato da qualche giorno ma già abile a arruolabile. Terzino classe 2000 e con diverse esperienze già alle spalle. Un’arma in più per lo scacchiere di D’Amore. Victor San Marino - Diegaro si gioca domani ad Acquaviva con calcio d’inizio fissato per le ore 15.30.

Nel servizio l'intervista a Gianni D'Amore, allenatore Victor San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: