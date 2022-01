ECCELLENZA Victor San Marino-Classe anticipata a sabato 5 In questo modo si evita la concomitanza con San Marino Academy-Ravenna Women, in programma sempre ad Acquaviva il giorno seguente.

Il Victor San Marino tornerà in campo un giorno prima rispetto al previsto. La partita col Classe, che si giocherà al campo di Acquaviva, è stata anticipata a sabato 5 febbraio per evitare la concomitanza con San Marino Academy-Ravenna Women, in programma il giorno dopo nello stesso impianto. Per entrambe le gare, il fischio d'inizio sarà alle 14:30.

