ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Victor San Marino comincia il tour de force verso la pausa 4 incontri cruciali prima della pausa natalizia per stroncare la concorrenza o darle speranze di aggancio. Si comincia domenica allo Stadio Comunale “Progresso” di Castel Maggiore Bologna

Victor San Marino punti 41, Sampaimola 37 e Progresso 34. Terza e seconda in campionato saranno nell'ordine le prossime due avversarie dei Titani. Due scontri diretti per volare definitivamente verso la D o rimettere tutti in gioco. Stiamo ancora parlando del girone di andata, quindi tutto può ancora succedere, ma è chiaro che i biancoazzurri, dopo aver fatto una prima parte straordinaria, si trovano di fronte ad un bivio cruciale: stroncare definitivamente la concorrenza o farla avvicinare pericolosamente. Si comincia domani ore 14.30 allo Stadio Comunale “Progresso” di Castel Maggiore Bologna per una trasferta insidiosissima contro la terza forza del campionato a – 7 dal Victor ma con tanta qualità evidenziata anche dai numeri. I bolognesi hanno vinto 10 incontri, pareggiati 4 e persi solo 2 con 28 gol fatti, + 4 rispetto ai sammarinesi e 9 incassati terza miglior difesa del girone.

Se guardiamo le ultime 5 di campionato, il Progresso è la squadra più in forma con 13 punti su 15 a disposizione, come il Russi, poi Sampaimola con 12 Victor e Bentivoglio con 11. A proposito di difesa, la squadra di Cassani si presenterà a Bologna senza De Queiroz, il brasiliano è squalificato. La formazione non dovrebbe discostarsi molto da quella che ha battuto in casa domenica scorsa il Granamica. Grande attesa per questo incontro di domani che precede di 4 giorni quello ad Acquaviva con il Sampaimola. Il Victor ha il destino nelle proprie mani.

