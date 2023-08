COPPA ITALIA SERIE D Victor San Marino: con l'Imolese è già dentro o fuori Domenica sera fa il suo esordio ufficiale il Victor San Marino, impegnato contro l'Imolese per il primo turno della Coppa Italia di Serie D. Si gioca al “Galli” di Imola alle 20.45 in gara secca: chi vince affronta la Sammaurese.

La prima ufficiale del Victor San Marino "versione Serie D" è già di tutto rispetto: il primo turno della Coppa Italia di categoria vedrà infatti contrapposti i biancazzurri di Stefano Cassani all'Imolese dell'ex tecnico Gianni D'Amore. Una sfida speciale per l'allenatore rossoblu che, nel primo anno di vita del nuovo Victor, portò i sammarinesi al secondo posto nel girone di Eccellenza salvo poi essere eliminato ai play-off per la D. Promozione che invece è stata centrata da Stefano Cassani con un cammino, quello dell'anno scorso, quasi perfetto. Ed ora l'approccio ad un campionato sicuramente differente e molto più competitivo. Intanto c'è la Coppa Italia e per il Victor non è stato un sorteggio benevolo, considerando che l'Imolese – appena retrocesso dalla C – viene da anni ed anni di professionismo. Una società che, nel 2019, fu capace di chiudere al terzo posto il Girone B e spingersi fino alle semifinali play-off per la cadetteria. Era l'Imolese di Alessio Dionisi, ora alla guida del Sassuolo. Poi 3 anni consecutivi di salvezza raggiunta con i play-out fino alla retrocessione dello scorso anno. I romagnoli però vogliono immediatamente tornare in C e l'esordio ufficiale del Victor non sarà facile, anche se si tratta di Coppa Italia.

Le amichevoli precampionato però hanno dato slancio e fiducia a Sabba e compagni: una sola sconfitta – contro il Rimini – un pareggio di assoluto livello contro la Vis Pesaro e poi solo vittorie contro Savignanese, Russi e Gambettola. I nuovi innesti funzionano e Cassani li ha subito inseriti al meglio nei suoi schemi. Le partite che contano però hanno un sapore diverso e allora per San Marino sarà un bel banco di prova. Si gioca al “Galli” di Imola alle 20.45 in gara secca: chi vince affronta la Sammaurese al prossimo turno.

