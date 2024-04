SERIE D Victor San Marino: confermate le 4 giornate di squalifica a Stefano Cassani Sconfitta a tavolino per 3-0 alla Pistoiese e 1 punto di penalizzazione dopo la mancata presentazione sul campo del Fanfulla.

La Corte d'Appello Federale della FIGC ha respinto il ricorso del Victor San Marino sulle 4 giornate di squalifica comminate a Stefano Cassani dopo la partita dei biancoazzurri contro la Sammaurese. Il tecnico del Victor San Marino potrà tornare in panchina solo per l'ultima giornata di campionato contro il Borgo San Donnino.

Intanto il giudice sportivo ha inflitto la sconfitta a tavolino alla Pistoiese per 3-0, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di 2 mila euro. La società toscana non si era presentata nella sfida in trasferta contro il Fanfulla.

