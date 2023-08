SERIE D Victor San Marino: “Cuore matto, cuore biancoazzurro”, la campagna abbonamenti in onore di Little Tony La società Victor San Marino da il via alla campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024

Il Victor San Marino onora Little Tony. La campagna abbonamenti per la prima stagione di Serie D della nuova società biancoazzurra celebra il cantante sammarinese Antonio Ciacci in arte Little Tony nel decimo anniversario della sua scomparsa. “Cuore matto, cuore biancoazzuro” lo slogan della campagna abbonamenti stagione 2023 – 2024. La sottoscrizione dell'abbonamento per le partite in casa dei biancoazzurri può essere fatta martedì 22 agosto dalle 18 nella piazza del World Trade Center di Dogana che ospiterà la grande presentazione della squadra con ospiti di spicco. Oppure inviando una mail all'indirizzo asd.victorsanmarino.calcio@gmail.com o direttamente allo Stadio di Acquaviva prima dell'inizio delle partite. La società propone due soluzioni: 180 euro per gli uomini, 150 per le donne e over 65. Il Victor San Marino oltre agli obiettivi sportivi, non lesina alcuna energia per provare ad avvicinare sempre di più la squadra al tessuto sociale sammarinese. L'iniziativa “campagna abbonamenti” dedicata a Little Tony e solo una delle tante che verranno lanciate durante la stagione. In virtù di questo il Victor San Marino alla presentazione della squadra del 22 agosto, oltre a volti noti del giornalismo sportivo e del calcio in generale, ha invitato sportivi di spicco della Repubblica di San Marino come il due volte campione del mondo di motociclismo Manuel Poggiali, l'altro sammarinese protagonista in MotoGp Alex De Angelis. Altra presenza molto importante sarà quella di Bryan Toccaceli, e le sorprese, prima di togliere i veli alla squadra che parteciperà al campionato di Serie D, sembrano non essere ancora finite. Una troupe di San Marino RTV seguirà l'evento del 22 agosto ore 18 nella piazza del World Trade Center di Dogana.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: