ECCELLENZA Victor San Marino, D'Amore: "Numericamente ci manca qualcosa"

Il Victor San Marino ha iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza. A San Mauro Pascoli sono 16 – al momento – i giocatori a disposizione del tecnico Gianni D'Amore per una “squadra che è nata da 0”, come ripetuto dal presidente Luca Della Balda nel suo discorso ai ragazzi. Fatta eccezione per qualche giorno di riposo i biancazzurri continueranno ad allenarsi tutti i giorni fino al 28 agosto con 3 amichevoli già programmate contro Rimini (14 agosto), Virtus (22 agosto) e Marignanese Cattolica (28 agosto). Non sono stati ancora definiti i gironi dell'Eccellenza ma si conoscono le date: si partirà il prossimo 12 settembre, una settimana prima al via la Coppa Italia Dilettanti.

