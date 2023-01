Victor San Marino da 10 e lode: solo vittorie ad Acquaviva

Fuochi d'artificio per Capodanno, altrettanti per la prima del 2023 del Victor San Marino. Ad Acquaviva è arrivata una Comacchiese rinnovata rispetto all'andata e a caccia di punti per evitare la retrocessione, ma per i biancazzurri di Stefano Cassani era troppo importante ritrovare un successo sfuggito negli ultimi due appuntamenti dello scorso anno, doppia sconfitta con il Cava Ronco e con il Russi. Ed ora gli arancioneri – guidati da uno degli allenatori più esperti per la categoria come Oscar Farneti – sono diventati i primi inseguitori: grazie al 2-1 allo scadere – proprio come il Victor – sul campo del Sant'Agostino, i ravennati sono secondi a -3 dalla vetta. Peggio è andata al Sanpaimola, ko 1-0 con il Granamica ed ora terzo a -5. Un gruzzoletto minimo ma fondamentale, anche in vista della prossima giornata che vedrà il San Marino affrontare un impegno ostico, in trasferta contro il Medicina Fossatone. I bolognesi sono quinti a quota 38 e a ridosso delle prime della classe.

Servirà un cambio di tendenza, lontano dalle mura amiche dove – come detto – sono arrivate due sconfitte di fila. In casa, invece, il Victor San Marino ha un filotto perfetto: 10 vittorie su 10, 21 gol fatti e solo 4 subiti. Un fortino inespugnabile, sul quale i biancazzurri stanno facendo affidamento per continuare a coltivare il sogno promozione. L'altro grande obiettivo per Ambrosini e compagni, arrivati a questo punto, è la Coppa Italia Eccellenza: dopo l'impegno con il Medicina, il Victor è atteso dalla semifinale in gara secca contro gli emiliani del Rolo, noni nel Girone A. Si gioca mercoledì 18 gennaio alle 15 in campo neutro, al “Calbi” di Cattolica. Chi vince affronterà una tra Nibbiano&Valtidone e Massa Lombarda nella finale del primo febbraio. Importante ritrovare al più presto gli indisponibili - Kamara e Ambrosini su tutti - e affinare l'intesa tra i due nuovi arrivati, Alberto Rivi e Scott Arlotti. Perché il 2023 è appena iniziato, ma il Victor San Marino è già entrato nella fase calda.