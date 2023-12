SERIE D Victor San Marino dall'Imolese, chi vince archivia la crisi Entrambe vengono da due sconfitte ma sono ancora ai vertici di una classifica che racchiude le prime 7 in 5 punti. Bomber D'Este non ci sarà, si teme un lungo stop.

Più che un derby, Imolese-Victor San Marino si presenta come possibile punto di ripartenza, resta solo da capire se lo sarà davvero e per chi. Entrambe sono reduci dalla prima mini-flessione stagionale, un bis di sconfitte che comunque le lascia ancora lì, ai piani alti di una classifica corta che racchiude le prime 7 in 5 punti. Victor terzo, quinta invece l'Imolese, separate da due lunghezze (complice il -1 ai rossoblu).

Il precedente stagionale in Coppa Italia (1-0 Imolese) sintetizza un equilibrio confermato da statistiche quasi equivalenti: nonostante ambedue vengano da tre reti incassate, la squadra dell'ex D'Amore è la terza difesa del torneo, quella di Cassani la quarta. Nei gol fatti invece è 16 pari, coi rossoblu più cooperativa e i biancazzurri che invece ne hanno avuti 6 dall'assente dell'ultima ora, Nicholas D'Este. Il capocannoniere del Victor si è fatto male nell'allenamento di ieri e si teme un lungo stop.

Nel video le parole di Stefano Cassani

