ECCELLENZA 2021/2022 Victor San Marino, De Queiroz: "Colorno squadra forte, ma lo siamo anche noi"

Archiviata la sconfitta contro il Castenaso, il Victor San Marino è al lavoro per preparare la sfida al Colorno. Domenica si gioca al San Marino Stadium, per i Titani una partita da non sbagliare per continuare a sperare nel passaggio del turno.

Nel servizio sentiamo Antonio De Queiroz, difensore Victor

