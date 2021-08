ECCELLENZA Victor San Marino, Della Balda: "Puntiamo ad un campionato di vertice"

Il Victor San Marino, dopo aver ufficializzato l'iscrizione in Eccellenza, ha iniziato la preparazione in vista dell'esordio in Coppa Italia Dilettanti il 5 settembre e – una settimana dopo – in campionato anche se i gironi dell'Emilia Romagna devono essere ancora definiti. Al momento sono 16 i giocatori a disposizione del tecnico biancazzurro Gianni D'Amore tra cui 3 sammarinesi: Filippo Santi e Samuel Pancotti arrivano da La Fiorita mentre Thomas Rosti, classe 2001, ha giocato l'ultima parte della scorsa stagione nel Faetano. Victor San Marino che - dopo la preparazione - continuerà con 3 allenamenti settimanali a San Mauro Pascoli, uno in Repubblica prima delle partite che, in casa, si giocheranno con ogni probabilità ad Acquaviva.

Della “sammarinesità” del progetto e degli obiettivi ha parlato il presidente Luca Della Balda. Nel video l'intervista.

