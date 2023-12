SERIE D GIRONE D Victor San Marino: dolci problemi di Natale Nessuno si attendeva la classifica attuale e adesso occorre capire se provarci o accontentarsi

È un caldo natale in tutti i sensi per il Victor San Marino. Mentre la squadra si gode giusti e meritati giorni liberi in famiglia la società continua a lavorare per rinforzarsi. Dopo il teorico ingresso societario di Salvatore Carpentino annunciato dal Presidente Luca Della Balda, il 21 ottobre scorso, il quale avrebbe dovuto acquisire la maggioranza della proprietà con il 59% delle quote, condizione che nei fatti non si è mai verificata, la società continua a cercare aiuti e a lavorare per rinforzarsi.

Tra il 27 e il 30 nell'ufficio del Presidente Della Balda dovrebbero presentarsi nuovi possibili soci. E' chiaro che dopo i nulla di fatto con Samorì e Carpentino, si faranno nomi solo nel momento in cui ci sia vera concretezza. Da questo punto di vista, si solo rivelate solo parole anche i lavori per il nuovo quartier generale di Pietracuta, lavori abbozzati ma mai iniziati. E' in attesa di conoscere le mosse del Presidente anche il DS Bollini. Al Victor serve necessariamente una punta. Bollini, con il mercato tra società già chiuso, può acquisire giocatori che si sono svincolati in dicembre o che si svincoleranno prima del 5 gennaio. Il DS biancoazzurro è in attesa di segnali che possano in qualche modo far capire come sarà la seconda parte di stagione del Victor.

In sostanza occorre comprendere se basta essere tutti contenti per una salvezza matematica che verrà raggiunta a breve, se basterà essere contenti eventualmente, di partecipare a play off dispendiosi e inutili al fine della promozione, oppure se regalare a Cassani un paio di elementi da inserire in un motore molto ben collaudato per provare, quanto meno a dar fastidio alle big anche nella seconda parte del campionato, che tutti sanno essere molto più complicata. Classifica alla mano sono dolci problemi di Natale per una società al bivio: crescere e riportare il San Marino tra i professionisti, o accontentarsi di aver fatto comunque un ottimo primo campionato in Serie D. La squadra si ritroverà per gli allenamenti il 27. Il 30 dicembre è prevista un'amichevole a Russi.

Poi nuovo rompete le righe fino al 2, per riprendere regolarmente in previsione della prima trasferta dell'anno a Lodi con il Fanfulla di domenica 7 gennaio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: