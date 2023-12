SERIE D Victor San Marino: è festa totale La squadra di Cassani vince 4 a 0 sul campo del San Donnino con i gol di Gramellini, Arlotti, Lozza e Onofri

Victor San Marino: è festa totale.

L’ultima volta in supercoppa vittoria San Donnino in rimonta 3-2. In campionato è un testa-coda difficile da prevedere alla vigilia Arancioni di casa subito pericolosi. Palla persa a centrocampo da Sabba, si sviluppa l’azione che porta Bongiorno alla conclusione, Pazzini in tuffo respinge. Poco dopo il quarto d’ora in campo aperto, va via a sinistra Tommaso Benvenuti, conclusione respinta da Frattini, si avventa sul pallone Gramellini e infila il suo primo gol in serie D. Alla mezz’ora fuori De Queriroz per infortunio, dentro Lombardi. Raddoppio nel finale di tempo con l’ottimo Riccardo Gramellini assist perfetto per Scott Arlotti che deve solo appoggiare in porta.



Si sblocca anche Simone Lozza. Angolo di Sabba e colpo di testa perentorio del centroavanti per il tris che all’alba della ripresa chiude il match. Bene oggi Simone Lozza l’ex Atalanta manda Arlotti in campo aperto,l’ex Rimini si divora la doppietta, Frattini respinge sui piedi dello stesso Lozza, anticipato in angolo. Il Borgo San Donnino cerca almeno il gol per onorare la maglia, Ferretti per Davighi, Pazzini salva il nono clean sheet in campionato. E il portiere biancoazzurro si ripete sull’eterno Andrea Ferretti che ci prova con il sinistro, sempre attento Pazzini. Stacca Onofri su calcio di punizione di Enrico Sabba, severissimo poker per Vangioni a rischio esonero.



Si chiude a Fidenza un 2023 straordinario per il Victor San Marino. Allo Stadio Ballotta di Fidenza Victor San Marino batte Borgo San Donnino 4-0 . Sì riparte il 7 gennaio trasferta a Lodi con il Fanfulla.

