SERIE D Victor San Marino, funziona la formula 1 La squadra di Cassani abbonata alla vittoria di misura. Con quello con il Corticella è il quarto 1-0 in sette partite

13 punti, 7 gol fatti e 6 subiti di cui 5 in sole due partite con la Pistoiese (2) e con il Carpi (3), e il pareggio con il Fanfulla alla prima (1-1), il resto sono quattro 1-0. Victor formula 1, potremmo definirlo. Una squadra capace di soffrire durante le battaglie come è stata quella di ieri a Corticella e in qualche modo, il gol arriva. Specializzati in 1-0, clean sheet, e laurea sulle palle inattive. Con quello di De Santis sono già tre i gol realizzati su calcio d'angolo. Lattarulo a Pistoia, sempre su corner di Sami Brando, e Haruna con il San Giuliano City su battuta precisa di Tosi. Il Victor occupa la terza posizione in classifica e domenica arriva ad Acquaviva la capolista. Stefano Cassani mantiene l'equilibrio, ed è giusto che sia così. “I tre punti di ieri -ha detto il tecnico- ci servono per l'obiettivo, che resta la salvezza”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: