VICTOR SAN MARINO Victor San Marino, il bilancio di Gianluca Bollini: "Quanto ottenuto è già un successo, accorceremo la classifica" Il direttore sportivo biancoazzurra valuta i primi mesi del Victor San Marino in modo positivo, per la ripresa lancia la sfida per una seconda parte di stagione di alto livello.

I primi mesi del Victor San Marino non possono che essere valutati in maniera positiva. La squadra ha dimostrato di essere già competitiva nel campionato di Eccellenza con un buon sesto posto in classifica dopo 15 giornate. Soddisfatto anche il direttore sportivo Gianluca Bollini. Alla ripresa dei campionati, previsti per il week-end del 8/9 gennaio, il Victor San Marino sarà impegnato in casa contro il Classe. I biancoazzurri hanno già osservato il turno di riposo e affronteranno alcune delle gare più importanti in casa. Può essere ancora un campionato ambizioso, covid permettendo, vista la possibilità di andare verso una sospensione del campionato, aspetto non da escludere anche per il fatto che la riduzione dei gironi prevede la fine della stagione regolare il 20 marzo. Dunque non sarebbe da escludere uno slittamento del campionato in avanti.

Nel video l'intervista di Gianluca Bollini, Ds Victor San Marino

