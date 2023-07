SERIE D Victor San Marino: in gruppo l'attaccante Simone Lozza Lo scorso anno in C con il San Donato Tavarnelle, arriva a titolo definitivo al Victor

Continua regolarmente la preparazione del Victor San Marino ad Acquaviva. Da lunedì il tecnico Stefano Cassani fa svolgere due sedute di allenamento: la mattutina dalle 10.30 alle 12 e la pomeridiana dalle 17 alle 19. Questa mattina seduta dedicata al potenziamento fisico e nel finale c'è stato spazio per la partitella mista. Primo test sabato 29 luglio a Bagno di Romagna con il Rimini ore 17.45. Hanno raggiunto il gruppo i nuovi acquisti: il centrocampista 25enne ex Lentigione, Alcione e Notaresco Isaia Lattarulo. E il ventenne attaccante Simone Lozza. Scuola Atalanta, ha giocato la prima parte di stagione in Serie C con il San Donato Tavarnelle, per poi passare alla Primavera dell'Udinese. Si tratta di una punta centrale di prospettiva che arriva al Victor San Marino a titolo definitivo.

Nel servizio l'intervista all'attaccante del Victor San Marino Simone Lozza

