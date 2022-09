Victor San Marino, la difesa è il miglior attacco

Non si può ancora parlare di fuga ma l'inizio di stagione per il Victor San Marino è certamente dei migliori. E' vero che i biancazzurri erano, sulla carta, una squadra costruita per puntare con decisione alla promozione in Serie D ma è altrettanto vero che le partite vanno vinte, soprattutto in un campionato complicato e imprevedibile come quello di Eccellenza. E invece, fino a questo momento, i ragazzi di Cassani non hanno mai sbagliato e hanno dimostrato di saper imporsi contro formazioni di media/bassa classifica – come Comacchiese, Medicina e Pietracuta – ma anche di conquistare importanti scontri diretti: l'esordio con il Russi e l'ultima, proprio contro la Savignanese. Tutti questi successi accompagnati da un'unica costante: la vittoria di misura. Quattro 1-0 e il 2-1 di Pietracuta con la rete avversaria giunta solo negli ultimi minuti. Pazzini, Monaco, De Queiroz e Lombardi – match-winner con i gialloblu – sono al momento un muro invalicabile, quasi per chiunque.

Per una difesa che subisce poco o niente, c'è un attacco che segna sempre ma che – a volte – non riesce a sfruttare la miriade di occasioni create. Con la Savignanese è stato un chiaro esempio: il secondo tempo è stato un dominio assoluto del Victor che però non è riuscito a chiudere la partita. E sarebbe un peccato non portarsi a casa i 3 punti, dopo certe prestazioni. Per ora non è mai successo, Stefano Cassani dovrà lavorare su questo per creare un San Marino pressoché imbattibile.

Nel servizio l'intervista a Lorenzo Lombardi, difensore Victor San Marino