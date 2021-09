Victor San Marino, la prima in casa è in Coppa Italia: c'è il Pietracuta

Dopo l'esordio assoluto con vittoria – e con brivido – per il Victor San Marino è tempo di un'altra prima volta, doppia. Prima in Coppa Italia di categoria e prima in casa, nella fattispecie il campo di Acquaviva. I biancazzurri ricevono il Pietracuta – formazione di Promozione – per una gara da dentro o fuori: niente ritorno, ci si gioca tutto stasera, dalle 20:30. C'è da dare seguito alla buona prova con l'Alfonsine, magari stavolta chiudendo la partita quando c'è da chiudere onde evitare finali col rischio.







Per l'occasione, D'Amore deve rivedere l'attacco, reparto nel quale mancheranno due dei tre titolari a Sant'Alberto. Zabre deve scontare una squalifica rimediata ai tempi del Forlì, mentre Gaudenzi, già provato da un problema alla caviglia, dovrà star fermo due settimane dopo essersi infortunato nel conquistare il rigore di Prandelli, unico superstite del trio. Lui, il capitano Barone – a sua volta già in gol su punizione – magari Bardeggia, fermato dalla traversa all'esordio: passerà in primis da loro la spinta offensiva di un Victor che, parola di D'Amore, si presenterà con la formazione migliore. Per trovare, magari, un gol su azione, che nel caso sarebbe un'altra prima nella giovanissima storia dei neonati biancazzurri.