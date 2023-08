SERIE D Victor San Marino, partito il conto alla rovescia per il debutto in Serie D Prima partita ufficiale domenica 27 agosto al Romeo Galli di Imola contro l'Imolese dell'ex tecnico Gianni D'Amore

Oggi era in programma il quarto test amichevole con la Primavera del Sassuolo, amichevole a cui hanno rinunciato i nero/verdi i quali hanno dovuto rispondere ad una convocazione per un torneo giovanile sopraggiunto nelle ore successive. Il tecnico biancoazzurro Stefano Cassani, ha deciso di concedere tre giorni ferragostani di riposo ai suoi ragazzi che hanno lavorato bene e con grande intensità. I biancoazzurri si ritroveranno il 16 agosto per la consueta doppia seduta a San Mauro Mare, poi il giorno successivo amichevole in trasferta con il Russi dell'ex Nicholas Marra. Fuori per una ventina di giorni il centroavanti Simone Lozza bloccato da un sublussazione alla spalla. Nulla di grave per Sabba e Lazzari i due centrocampisti erano rimasti in tribuna nell'amichevole vinta con risultato largo con la Savignanese dove si sono messi in luce, tra gli altri, Carlini, D'Este e uno dei nuovi difensori del Victor, Matteo Onofri. Il programma di avvicinamento alla stagione ufficiale, debutto in Serie D, proseguirà con l'ultima amichevole in programma domenica 20 a Gambettola, poi la mega presentazione di squadra e staff tecnico e inizio campagna abbonamenti del 22 agosto, per concludersi con l'inizio della Coppa Italia, turno preliminare di domenica 27 agosto con il derby Imolese – Victor San Marino al Romeo Galli ore 16. Imolese, retrocessa lo scorso anno dalla C e allenata dall'ex tecnico del Victor San Marino Gianni D'Amore. Gara secca, la vincente giocherà il primo turno di Coppa Italia il 3 settembre, il 10 l'inizio del campionato.

